Ümit Milli Futbol Takımının, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 12 Ekim Salı günü Kazakistan ile deplasmanda yapacağı maç için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde teknik direktör Tolunay Kafkas ile milli futbolcular Umut Güneş ve Cenk Özkaçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bir binanın temelini atmaya çalışıyoruz" sözleriyle konuşmasına başlayan Kafkas, "Pres, ofansif geçiş ve savunma arkasına nasıl geçeceğimize çalışıyoruz. Rakibin birinci bölgesinde dripling, dönüşler ve şut gibi birçok parametrede takım çok iyi durumda. Daha eksiklerimiz var, bunu da tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümit Milli Takımın bir eğitim yeri gibi düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Kafkas, "Teknik ve taktikten ziyade, zihinsel gelişim... Almanya’ya transfer olan Enis gibi oyuncuların ne gibi eksiklikleri olduğu yönünde çalışmalarımız bulunuyor. Bizi mutlu eden bir durum da şu, Berat, Halil, İbrahim, kaleci Altay gibi birçok önemli ismi A Milli Takım ’a verdik. Yine buradan birçok oyuncuyu yukarıya vereceğim. Yine bir Kazakistan maçı var. Gidiş-gelişi zor olan bir deplasman ama bunlar önemli değil. Oyunu geliştirmek için de büyük bir fırsat. Bu bağlamda çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

A Milli Takım’daki teknik direktör değişikliğini de değerlendiren Tolunay Kafkas şöyle konuştu:

"Daha önce Şenol hocayla entegre şekilde çalışıyorduk. Şimdi Stefan Kuntz’la fikir alışverişi yaptık. Almanya 21 Yaş Altı Takımı’nı çalıştırması ve buraya bakış açısı bizim için olumlu. Bu bizim için önemli. Bizim bazı problemlerimiz var, bunlardan çok bahsetmek istemiyorum ama bunun altını çizmek istiyorum, Türkiye’de genç oyuncu gelişimi çok sıkıntılı durumda. 21 yaş altındaki oyuncular ligde süre almadığı için buralarda sıkıntı yaşıyoruz. Burayı gelişim yeri olarak görmek çok önemli. Yeni bir grup, çok iyi bir grup ama bir sonraki grup daha iyi olacak. Almanya’dan da birkaç önemli oyuncuyla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle bir tanesiyle ilgili. Umarım son anda bir aksilik olmaz ve onu da yanımıza almak istiyoruz."

Ümit Milli futbolcu Cenk Özkaçar: "Böyle devam edeceğini düşünmüyoruz, bunu düzelteceğiz"

Özkaçar, gruplara iyi başlangıç yapamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Böyle devam edeceğini düşünmüyoruz, bunu düzelteceğiz. Antrenmandaki her şeyi sahaya en iyi şekilde yansıtmanın planlamasını yapıyoruz. Şanssız sonuçlar aldık. Aslında iyi çalıştık, sahada iyi işler yaptık ama sadece sonuç bölümünde iyi olamadık. Deplasmanda zor bir maç bizi bekliyor. Maçın ne kadar zor geçeceğinin, sahanın ve hava durumunun nasıl olduğunun, maçın da ne kadar sert ve agresif olacağının farkındayız. Takım birliğimiz ve arkadaşlığımız üst seviyede. İnşallah Kazakistan deplasmanından 3 puan alıp yolumuza en iyi şekilde devam etmeyi planlıyoruz."

Güneş: İyi sonuçlar alacağız

Umut Güneş de çok iyi bir çalışma ortamına sahip olduklarını aktararak, "İki maç oyandık ama maalesef şanssız sonuçlar aldık. İyi oynadığımız maçlarda da beklemediğimiz sonuçlar aldık. Haftaya deplasmanda Kazakistan ile önemli bir maçımız var. Perşembe günü gideceğiz ve orada devam edeceğiz hazırlıklara. Çok iyi çalışıyoruz ve inanıyorum ki iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Umut, Stefan Kuntz’un A Milli Takım hocası olmasının alt yaş grupları için avantaj olup olmadığı yönündeki soruyu ise, "Stefan Kuntz’un kim olduğunu iyi biliyorum. Daha önce tanışmadık ama buradan A Milli Takım’a çıkmak için kim daha iyi performans sergilerse, onu seçeceklerdir diye düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

İSTANBUL (AA)