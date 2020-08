Ümit Milli Takım sporcuları, Türkiye’ye gurur yaşatmayı hedefliyor

Almanya’nın Duisburg kentinde 5-6 Eylül’de yapılacak şampiyona öncesi 12 Ağustos’ta Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kano-Kürek Tesisleri’nde kampa giren milli kürekçiler, antrenörleri gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Pandemi sürecini, federasyon tarafından verilen kürek ergometresiyle çalışarak geçiren sporcular, Avrupa Şampiyonası için günde çift antrenman yaparak kürek çekiyor. Milli takım, çalışmalarını 4 Eylül’e kadar Sapanca Gölü’nde sürdürecek.

Kaya: "Madalya alabilecek seviyede zamanlarımız var"

Kürek Milli Takımı Antrenörü Gökmen Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alabilmek için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Antrenmanlarda elde ettikleri zamanların hedeflerini tutturduğunu dile getiren Kaya, "İnşallah şampiyonada bir aksilik olmazsa, madalyayla döneceğimizi umut ediyorum." dedi.

Kaya, pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirdiklerini aktararak, "O süreçte sporcularımıza kürek ergometresi verdik. Evlerinde her gün birebir antrenman yapıp, telefon üzerinden bütün zamanları aldık ve tek tek kontrol ettik. O yüzden antrenmanlarımız hiç eksik kalmadı, tam anlamıyla çalışabildik. Dolayısıyla şu an 23 yaş altında madalya alabilecek seviyede zamanlarımız var. Tabii müsabaka koşullarında her şey değişebiliyor." diye konuştu.

Sakarya’nın bir kürek sporu merkezi olduğuna işaret eden Kaya, dereceye girilen her müsabakada mutlaka Sakaryalı sporcuların yer aldığını kaydetti.

Gökmen Kaya, 23 yaş altında güzel sonuç alabilecek sporcuların bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yine Olimpiyat Hazırlık Merkezinde bu sene ve gelecek sene gençler kategorisinde Avrupa’da, dünyada madalya alabilecek çok güzel sporcularımız var. Tabii destekler devam ederse, gelecek biraz daha parlak gibi gözüküyor. Ümitler Avrupa Şampiyonası’ndan sonra, Sırbistan’da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası’na gideceğiz. Orada da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Geçen sene B final çektik, dümenci 4 tekte üçüncü olduk, 2 çiftede Avrupa yedincisi olduk, kadınlar dört tekte ilk defa dördüncü olduk. Madalyayı kıl payı kaçırdığımız müsabakalar oldu. Güzel sonuçlar alıyoruz. İnşallah hedefler bu sene yüzde 100 madalya odaklı."