Ümit Milli Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 30 Mart Salı günü Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Antalya’da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Belek Calista Sport Center’da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Oyuncuların bir bölümü ise fitness salonunda çalıştı.

Dedesinin vefatı dolayısıyla İzmir’e giden Berke Özer, Ümit Milli Takım’ın Sırbistan ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarılırken, yerine Abdullah Yiğiter aday kadroya dahil edildi. Erdoğan Kaya’nın yerine de Serdar Saatçı aday kadroya çağırıldı.