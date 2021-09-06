Ümit Milli Takım, İskoçya maçına hazır

Ümit Milli Takımı, 7 Eylül Salı günü İskoçya ile Bursa'da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını Bursa Timsah Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.
İskoçya maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştiren Ümit Millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac yönetecek. Yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacağı maçın dördüncü hakemi Dario Kulusic olacak. Ay-Yıldızlılar'ın İskoçya sınavı yarın saat 19.30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.