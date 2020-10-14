U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta İngiltere'ye konuk olan Ümit Milli Takım, karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Mücadelenin 17. dakikasında Hüseyin Türkmen'in kendi filelerine gönderdiği golle geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 53. dakikada Halil Dervişoğlu ile beraberliğe çok yaklaştı ancak Dervişoğlu'nun attığı gol geçerlilik kazanmadı. 88'de Eddie Nketiah'la İngiltere farkı 2'ye çıkarırken Halil Dervişoğlu'nun 90. dakikadaki gole millilere yetmedi. Ay-Yıldızlılar bu sonuçla grupta 7 puanla 5. sırada kalırken, İngiltere ise 22'ye çıkardı ve 8 maç sonunda en yakın rakibi Avusturya ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu.



