Karşılaşmaya 3'lü savunma ile başlayan Milliler, ikinci yarıda 4'lü defansa geçip 4-3-3 dizilişinde oynadı. 7'de Rıdvan Yılmaz'dan seken topu Josip Mitrovic ağlara gönderdi: 1-0. 40'ta Ömer Faruk'un kısa düşen geri pasında Marko Pulat farkı ikiye çıkardı: 2-0. 43'te soldan Lbucic'in ortasında Antonio Marin, Hırvatlar'ın 3. golünü attı. Oyuncu ve sistem değişikliğiyle daha atak oynayan Milliler 56'da Gökdeniz Bayrakdar ile fileleri buldu ancak asisti yapan Barış Alper Yılmaz ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli psayılmadı . 66'da Rahmi Salih Kaya'nın topu uzaklaştıramadığı pozisyonda Antonio Marin bir kez daha fileleri buldu: 4-0. 84'te Umut Güneş'in uzun pasında Barış Alper Yılmaz, Milliler'in sayısını kaydetti: 4-1.