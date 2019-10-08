Ümit Milli Takım, Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Takımımız, 11 Ekim Cuma günü deplasmanda Avusturya ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yoğun yağmur altında çalışan Ümit Milliler'in antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.

Bu antrenman ile kampın İstanbul etabını tamamlayan Ümit Milliler bu akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'ya uçacak. Avusturya-Türkiye U21 Ümit Milli maçı, 11 Ekim Cuma günü Ritzing kentindeki Sonnensee Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak.