Ümit Milli Takım, Andorra karşısında dağıldı!

Ümit Milli Takımımız, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme altıncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 mağlup oldu. 6 maçta 4 puan alabilen, A Milli Takım seviyesinde olan Altay Bayındır, Hüseyin Türkmen, Berat Özdemir, Güven Yalçın, Halil Dervişoğlu, Ahmed Kutucu gibi isimlerin olduğu Ümit Milli Takımımız, 4 maçta 4 puana ulaşan Andorra'nın da gerisinde kalarak sonuncu oldu.

Andorra U21 takımı, Türkiye galibiyeti öncesinde en son zaferini 16 Haziran 2015 tarihinde Litvanya'ya karşı almıştı.

Andorra la Vella kentindeki Estadi Nacional stadındaki oynanan müsabakada Andorra'nın gollerini 7. dakikada Ricard Fernandez ve 87. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti. Takımımızdan Cenk Özkacar maçın 86. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.



