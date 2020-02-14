Ümit milli kadın judoculara oyun kuralları bilgilendirmesi yapıldı

Antalya'da hazırlık kampını sürdüren Ümit Milli Kadın Judo Takımı'na, Judo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz oyun kuralları hakkında bilgi verip, hatırlatmalarda bulundu.

Türkiye Judo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Antalya'da hazırlık kampında bulunan ümit milli judoculara, oyun kuralları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Ümitler Avrupa Kupası (Nazım & Natık Canca) hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdüren milli judoculara, oyun kuralları hakkında hatırlatmalar yaptı ve daha önceki müsabakalarda yapılan hatalı tekniklerin tekrarlanmaması yönünde bilgi güncellemesi gerçekleştirdi.

DHA