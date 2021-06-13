Ümit Milli Kadın Judo Takımı Ankara’da kampta
Pandemi sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte uluslararası judo müsabaka takviminin güncellenmesinin ardından, Kadın Ümit Milli takım, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularıyla ortak hazırlık kampına alındı.
Ankara TOHM bünyesine yer alan milli judocularla birlikte hazırlık çalışmalarına başlayan ümit milliler, günde çift antrenmanlarını sağlık kuralları çerçevesinde sürdürüyor. Ümit Milliler düzeyinde gerçekleşecek uluslararası maç takvimine göre çalışmalarını sürdürecek judocular, bu müsabakalara hazırlanmış olarak katılacak.
DHA