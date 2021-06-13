Ümit Milli Kadın Judo Takımı Ankara’da kampta

Ankara TOHM bünyesine yer alan milli judocularla birlikte hazırlık çalışmalarına başlayan ümit milliler, günde çift antrenmanlarını sağlık kuralları çerçevesinde sürdürüyor. Ümit Milliler düzeyinde gerçekleşecek uluslararası maç takvimine göre çalışmalarını sürdürecek judocular, bu müsabakalara hazırlanmış olarak katılacak.

DHA