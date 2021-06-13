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Ümit Milli Kadın Judo Takımı Ankara’da kampta

Pandemi sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte uluslararası judo müsabaka takviminin güncellenmesinin ardından, Kadın Ümit Milli takım, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularıyla ortak hazırlık kampına alındı.

13 Haziran 2021, Pazar 14:58 Son Güncelleme:
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Ümit Milli Kadın Judo Takımı Ankara’da kampta

Ankara TOHM bünyesine yer alan milli judocularla birlikte hazırlık çalışmalarına başlayan ümit milliler, günde çift antrenmanlarını sağlık kuralları çerçevesinde sürdürüyor. Ümit Milliler düzeyinde gerçekleşecek uluslararası maç takvimine göre çalışmalarını sürdürecek judocular, bu müsabakalara hazırlanmış olarak katılacak. 

DHA

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