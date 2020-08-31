Ümit Milli Futbol Takımı’nda 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takımımız, 4 Eylül Cuma günü İstanbul'da Andorra ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Taha Tunç, Fatih Kuruçuk ve Kerem Atakan Kesgin aday kadrodan çıkarıldı. Milliler, Andorra ile 4 Eylül 2020 Cuma günü saat 20.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak.