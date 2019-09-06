Ümit Milli Takımımız, bu akşam 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45’te başlayacak karşılaşma, A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Kocaeli, tam 9 yıl sonra Ümitler’i yeniden şehirde ağırlayacak. Şu ana kadar grupta oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan Ümitler, bu mücadeleyi kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Geleceğin A Milli adayı oyuncularımız, yetenekli kadrosuyla birçok yıldız adayını kadrosunda bulunduran İngilizler’i yıkarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Teknik direktörlüğünü Vedat İnceefe’nin yaptığı ekibimizde Sassuolo’da forma giyen sağ bek Mert Müldür, kalede Fenerbahçe’den Altay Bayındır, orta alanda Başakşehir’den Berkay Özcan, Galatasaray’dan Atalay Babacan ve Schalke’den forvet Ahmet Kutucu gibi isimler bulunuyor.

Kocaeli’de kazanmıştık

İngilizler’de Manchester City’nin harika çocuğu orta saha Phil Foden, Everton’ın orta sahası Tom Davies ve Liverpool’un genç forveti Rhian Brewster yer alıyor.

Kocaeli’deki son maçını 7 Eylül 2010’da İsmetpaşa Stadyumu’nda oynayan Ümit Milli Takımımız, 2011 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup etmişti.