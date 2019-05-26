Ümit Milli Futbol Takımı toplanıyor

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki milliler, öğle saatlerinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek, ilk çalışmasını akşam yapacak.

Milliler, gruptaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü Arnavutluk'u saat 20.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk edecek. Ümit Milli Takım, 11 Haziran Salı günü ise Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Priştine'deki Fadıl Vokri Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Türk Milli Takımı, 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile yer alırken, ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenmişti.

Aday kadro

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunacak:

Kaleci: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)

Defans: Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Mert Müldür (Rapid Wien), Alpay Çelebi (Beşiktaş), Kadir Kaan Özdemir (Konya Anadolu Selçukspor), Abdürrahim Dursun (1461 Trabzon), Can Beklan Coşkun (Greuther Fürth II)

Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Cihan Kahraman (Union Berlin), Umut Güneş (Stuttgart II), Oğuz Kaan Güçtekin (Fenerbahçe), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Ahmet Canbaz (Werder Bremen II), Yusuf Sarı (Olympique Marsilya II), Yunus Akgün (Galatasaray), Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Forvet: İlker Yüksel (Greuther Fürth II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Metehan Güçlü (Paris Saint-Germain B)

(AA)