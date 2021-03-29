Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya'da yarın Sırbistan ile özel maç yapacak olan Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile ekibini ağırladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Türk futbolu ve altyapı konularının da konuşulduğu kahvaltıda, Ümit Milli Takımı'nın Alanya'da çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kafkas ve ekibine teşekkür etti.

Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da Alanya'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Özellikle son yıllarda genç oyunculara önem veren Alanyaspor'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Kafkas, başarıları için Başkan Çavuşoğlu ve ekibini tebrik etti.

Kahvaltıya Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Çağdaş Atan, Ümit Milli Takım antrenörleri Ender Alkan, Mehmet Yıldırım ve Övünç Soykan Başar ile Alanyaspor'a genç oyuncular kazandırılması için önemli çalışmalar yapan menajer Cenk Melih Yazıcı ve kulüp avukatlarından Emirhan Çavuşoğlu da katıldı.

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)