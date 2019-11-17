Ümit Milli Futbol Takımı kafilesi İspanya’ya gitti

Milliler, Andorra müsabakası için İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçakla İspanya’nın Barselona kentine hareket etti. Ay-yıldızlı kafile, Barselona’dan kara yolu ile Andorra’ya geçecek.

Elemelerde İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile 3. Grup’ta mücadele eden milliler, yaptığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Vedat İnceefe’nin teknik direktörlüğünü yaptığı ay-yıldızlı takım, grupta 4 puanla 5. sırada yer alıyor.

Andorra-Türkiye karşılaşması, Andorra La Vella’daki Ulusal Stadyum’da TSİ 20.00’de başlayacak.