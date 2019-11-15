Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 19 Kasım Salı günü Andorra’ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda ay-yıldızlı futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. İdmana, A Milli Takım kadrosuna alınan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür katılmadı.

Ümit Milli Takım, Andorra maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.