Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak ön plana çıkan Ümit Karan, aynı zamanda milli takımda oynamış oyuncular arasında yer almaktadır. Televizyonda da farklı programlar da boy gösteren Ümit Karan Türkiye'nin en çok tanınan ünlü futbolcular arasında yer alıyor. Kariyeri açısından önemli başarılara sahip olması ile beraber, pek çok kişi internet üzerinden Ümit Karan hakkında bilgi almaya çalışmaktadır. Hem mesleğe hem de televizyonda boy göstermesi ile beraber ülkedeki pek çok kişinin tanıdığı ve bildiği isimler arasında yer alıyor.

Ümit Karan nereli?

Ümit Karan 1 Ekim 1976 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Uzun bir süre Berlin'de ailesiyle beraber yaşayan Ümit Karan, bölgedeki takımlar üzerinden altyapıda yetişti. Bir sürü Berlin'de futbol hayatını sürdürdükten sonra farklı takımlarda oynayan Ümit Karan, en iyi kariyerini Galatasaray’da gerçekleştirdi. Almanya'nın Berlin şehri üzerinden Türkiye'ye gelerek önce Gençlerbirliği ile beraber birçok farkı takımda oynarken, daha sonra Galatasaray’a transfer oldu ve önemli başarılar gösterdi.

Ümit Karan kaç yaşında?

Ümit Karan 1 Ekim 1976 tarihinde dünyaya geldiği için, 2021 yılı itibariyle 44 yaşındadır. 35 yaşında futbol kariyerine son verdikten sonra birçok farklı yerde boy gösteren Ümit Karan, özellikle Survivor üzerinden ülke çapında tanınır hale geldi. Şu an 45 yaşında olan Ümit Karan halen birçok farklı iş üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ümit Karan hangi takımlarda oynadı?

Futbol hayatına doğduğu yer olan Berlin'de başlayan Ümit Karan, buradaki yerel takımlar arasındaki Hertha zehlendorf takımında önemli başarılara imza attı. Burada yeteneklerini ve becerilerini göstermesi ile beraber Başkent Ankara takımı olan Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği üzerindeki önemli başarısı büyük takımların dikkatini çekti. Daha sonra çok sürmeden Galatasaray'a transfer olarak kariyerinin en önemli dönemine başladı.

4 yıl boyunca Galatasaray'da önemli başarılar elde ettikten sonra, Georgie Hagi ile anlaşamadığı için Büyükşehir Belediye Ankaraspor’a transfer oldu. Kiralık olarak bu takımda oynadıktan sonra yeniden Galatasaray'a dönen Ümit Karan, bedelsiz olarak Eskişehirspor'a transfer oldu. Bu takımda aynı zamanda sportif direktörlük de yapan Ümit Karan futbola Eskişehirspor'da veda etti.

Ümit Karan futbolu ne zaman bıraktı?

2021 yılı itibariyle Ümit Karan şu an herhangi bir futbol takımında oynamamaktadır. 2011 yılında futbol kariyerini sonlandıran tecrübeli oyuncu, daha sonra teknik direktör olarak da çalışmadı. Bu dönemin ardından Survivor isimli televizyon programına katılmak suretiyle Türkiye'nin en çok bilinen futbol oyuncuları arasına girdi. 2011 senesinde jübile yaptığı için şu an herhangi bir takım üzerinden de maaş almıyor. Diğer bir deyişle profesyonel futbol hayatına 2011 yılında son verdi.

Ümit Karan futbola başladığı yıldan itibaren amatör olarak farklı mevkilerde oynadı. Ancak profesyonel açıdan yıldızının parladığı mevki olarak forvet ön plana çıkıyor. Özellikle bu bölgedeki yetenek ve becerileri sayesinde önemli transferler gerçekleştirdi. Galatasaray'da forvet olarak attığı goller ve muhteşem fırsatlar ile akıllarda yer etmiş futbolculardan biridir. Forvet mevkiinde ki başarısı sayesinde milli takımda da oynayan Ümit Karan, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Ümit Karan ve Survivor

Acun Ilıcalı'nın programı olarak ön plana çıkan Survivor programına 2013 yılında dahil olan Ümit Karan, ünlüler kısmında yer aldı. Yarışmanın sonunda 3. olmayı başaran Ümit Karan, daha sonra bu programın All Star olarak konseptine 2018 yılında tekrar katıldı. Böylece Türkiye'de oldukça fazla tanınan sporculardan biri haline geldi.