Ümit Karan ile Mert Başaran buluştu

Kuzey Makedonya birinci Ligi ekiplerinden Üsküp ile başarılı bir macera yaşayan Ümit Karan, Türkiye’de açmayı planladığı yeni sayfa öncesi emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran ile buluştu. Karan yapmaya planladığı bazı yatırımlar için Başaran’dan fikir aldı. Bilindiği üzere Ümit Karan Üsküp’te iki farklı dönemde teknik adam olarak görev almıştı. Mert Başaran ise büyük kulüplerin yabancı oyuncularına emlak ve yatırım danışmanlığı yaparak, spor camiasında tanınmış bir isim.