MENÜ

Ümit Karan ile Mert Başaran buluştu

Ümit Karan, Makedonya ekibi Üsküp ile yaşadığı macera sonrası Türkiye’ye döner dönmez emlak ve yatırım danışmanı uzmanı Mert Başaran ile bir araya geldi.

27 Aralık 2020, Pazar 16:35 Son Güncelleme:
- A +
Ümit Karan ile Mert Başaran buluştu

Kuzey Makedonya birinci Ligi ekiplerinden Üsküp ile başarılı bir macera yaşayan Ümit Karan, Türkiye’de açmayı planladığı yeni sayfa öncesi emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran ile buluştu. Karan yapmaya planladığı bazı yatırımlar için Başaran’dan fikir aldı. Bilindiği üzere Ümit Karan Üsküp’te iki farklı dönemde teknik adam olarak görev almıştı. Mert Başaran ise büyük kulüplerin yabancı oyuncularına emlak ve yatırım danışmanlığı yaparak, spor camiasında tanınmış bir isim.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...