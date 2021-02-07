Galatasaray'da dönemin en önemli oyuncuları arasında yer alan Ümit Davala, aynı zamanda milli takımında önemli isimlerinden biriydi. Bir dönem rap albümü çıkararak da gündeme gelen tecrübeli oyuncu, özellikle futboldaki yetenekleri ile önemli bir yere sahip. Uzun yıllar Galatasaray'da oynayan Ümit Davala, aynı zamanda Avrupa'da da boy gösterdi. Sağ açık olarak görev yapan Ümit Davala, Galatasaray'ın elde ettiği başarılar da önemli bir pay sahibi olarak öne çıkıyor. 2020 yılında koronavirüse yakalanması ile beraber pek çok kişinin de merak ettiği isimler arasına girdi.

Ümit Davala nereli?

30 Temmuz 1973 tarihinde dünyaya gelen Ümit Davala Almanya'nın Mannheim şehrinde doğdu. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak doğduğu şehirde futbola başlayan Ümit Davala, yeteneği ile kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine topladı. Almanya ekolünden gelerek disiplinli ve hırslı bir yapıya sahip olan Ümit Davala, aynı zamanda futboldaki hızlı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Ümit Davala kaç yaşında?

Son dönemlerde internet üzerinden araştırılan isimler arasında Ümit Davala geliyor. Özellikle kaç yaşında olduğu merak edilen konular arasındadır. 30 Temmuz 1973 tarihinde doğan Ümit Davala şu an 48 yaşında. Başarı dolu futbol kariyerinden sonra teknik direktör olarak da kendini geliştirmeye devam eden Ümit Davala, bu konuda daha büyük işler yapacağını şimdiden gösteriyor. 48 yaşında olmasına rağmen birçok farklı kulüp üzerinden şimdiden önemli bir teknik direktör tecrübesi elde etmiş durumda.

Ümit Davala hangi takımlarda oynadı?

Sağ kanat mevkiinde oynayan Ümit Davala, futbol hayatına doğduğu şehir olan Mannheim’de başladı. 1981 yılında başlayan amatör futbol serüveni daha sonra Afyonspor’a transfer olmasıyla profesyonel noktaya ulaştı. Burada gösterdiği önemli başarılar ile beraber Istanbulspor'a transfer oldu ve attığı goller ile takımın bir üst lige çıkmasına olanak sağladı. Ancak yeni sezonda takımın başına gelen teknik direktör tarafından tercih edilmeyince 2. Lig takımlarından Diyarbakırspor'a transfer oldu.

1995-96 sezonunda Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına gelmesi ile beraber sarı-kırmızılı takımdaki serüveni başladı. Burada gösterdiği performans ile Türk futbolunun adını altın harflerle yazdıran Ümit Davala, özellikle hem defansif hem ofansif açıdan takımı önemli bir katkı sağlamıştır. Türk futbol tarihinde bir ilk olan Avrupa kupasını kazanan Galatasaray kadrosunda da 2000 yılında yer aldı. Daha sonra Fatih Terim'in Milan takımının başına geçmesiyle İtalya serüveni başladı. Fakat burada çok fazla forma şansı bulamadı ve başka bir İtalyan devi olan Inter takımına geçti. Aynı sezon içerisinde yeniden Galatasaray'a Fatih Terim ile beraber dönüş yaptı. Son olarak Almanya'nın Werder Bremen takımına transfer olan Ümit Davala, buradaki sakatlıkların ardından futbol hayatını 30 yaşında sonlandırdı.

Ümit Davala futbolu ne zaman bıraktı?

Ümit Davala başta Galatasaray olmak üzere aynı zamanda İtalya ve Almanya takımlarında da oynayan en önemli Türk isimlerinden biridir. Yıl bazında farkı takımları değişik maaşlar alan Ümit Davala, şu an teknik direktör görevini üstlenmiş durumda.

Ümit Davala Avrupa başarıları

Ümit Davala özellikle Galatasaray ile 2000 yılındaki Avrupa Kupası şampiyonluğu üzerinden efsaneler arasına girdi. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ile beraber süper kupada da çok önemli başarılar sağlamış olan isimlerden biridir. Çok geçmeden A milli takımda da görev alan Ümit Davala, burada sağladığı başarılar üzerinden de önemli isimlerden biri haline geldi. Daha sonra rap albüm yaparak farklı bir heyecan yaşayan Ümit Davala, şu an teknik direktör görevini gerçekleştiriyor. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biridir.