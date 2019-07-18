Ümit Davala: Fikstür değişir, Mayıslar değişmez

Sarı Kırmızılı kulübün Avusturya kampında Galatasaray Televizyonu’ndan Deniz Gülen’in sorularını yanıtlayan Ümit Davala iddialı açıklamalarda bulundu.

İşte Davala'nın açıklamaları:

“Herkese hayırlı, uğurlu olsun Cemil Usta sezonu. İnşallah herkes kazasız, belasız, cezasız bir sezon geçirir. Denizlispor 9 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıktı. O yüzden kolay olmayacak deplasman maçı sonuçta. Denizli lige iyi hazırlanmıştır ama biz Galatasaray’ız. Geçen sene 21-22 maçtan beri namağlup geldik ta ki Sivas maçına kadar. Bu seriyi devam ettirmek istiyorduk ama nasip olmadı."

"İnşallah bu sezon tekrar bir galibiyetle başlamak istiyoruz. Geçen sene yine aynı şekilde içerde oynadık Fenerbahçe maçını. Diğer iki tane deplasmanda oynadık. Sonra içerdeki maçları kazanarak şampiyon olmuştuk hatırlarsanız. Bu sene de aynı şekilde. İçeride dışarıda fark etmiyor. "

"Fenerbahçe maçları her zaman çekişmeli geçiyor. Dolayısıyla içeride oynadığımız maçı da kazanmak istiyoruz, aynı şekilde iyi devam etmek istiyoruz Fenerbahçe’ye karşı. Herhalde Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanı olacak. Zor deplasmanlar. Geçen sene baya zorlanmıştık Trabzon’da farklı mağlup olmuştuk. 2011-2012 sezonunda fikstür çekildi şampiyon olduk, sonra tekrar bir fikstür çekildi yine şampiyon olduk. Dolayısıyla bunlar çok önemli değil. Sonuçta her maç oynanacak içeride ve dışarıda."





"Trabzon maçı zaten zor bir maç olacak bizim için ama zaten kolay bir maç yok. Bu maç oynanmaması gerekiyor bana göre. Türkiye şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray’a otomatikman verilmesi gerekiyor normalde ama oynanacak, biz de ona hazırlanmak için kampa geldik. Bugün çok güzel bir şey paylaşıldı resmi hesaplarımızdan. Fikstür değişir, Mayıslar değişmez.”