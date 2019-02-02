Ümit Davala: Beklediğimiz Galatasaray sahada değildi

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, karşılaşmayı değerlendirdi.

Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu - Galatasaray Alanya'da ağır yaralı! İşte yeni puan durumu...

''Bugün beklediğimiz Galatasaray sahada değildi'' diyerek sözlerine başlayan Davala, ''Bu kadar fazla top kaybı yapan Galatasaray beraberlikle ayrıldı, üzülüyoruz tabii ki. 1 günlük antrenmanla sahaya çıkan yeni oyuncularımız var, uyum sorunu yaşadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sergileyemedik, ikinci yarıda biraz toparlandık ama olmadı.'' ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Alper Ulusoy'u eleştiren genç hoca, ''Bir parantez de hakeme açmak istiyorum. Maçın sonuna 4 puan ekledi ama hakkı bu değildi, en az 6-7 dakikaydı. Zaten uzatmada da oyun durdu. 3. dakikanın 40. saniyesinde de oyunu bitirdi. Bilmiyorum acaba acelesi mi vardı? Sonuçta buradan 2 puan kaybıyla ayrılıyoruz.'' dedi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim taraftarla tartıştı!