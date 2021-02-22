Ümit Arslan: Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz

Balıkesirspor’un kulüp başkanı Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Şubat Perşembe günü deplasmanda Beypiliç Boluspor’u da yenerek yükselişlerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Şimşek’in takımın başında çıktığı karşılaşmalarda Akhisarspor ve Bursaspor’u yendiklerini, Menemenspor ile berabere kaldıklarını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Son haftalarda rakibimiz olan takımlar ile mücadele ettik. Takımın başına getirdiğimiz Yusuf hoca ile şimdiye kadar çıktığımız hiçbir maçı kaybetmedik. Yönetim ve camia olarak Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz. Özveri ile çalışıyor. Futbolcular ona güveniyor ve söylediklerini her şeylerini ortaya koyarak sahada tam manasıyla gerçekleştiriyorlar. Biz de yönetim kurulu olarak prim anlamında üzerimize düşeni yapıyor, verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Yine bu süreçte maddi olarak bizlere destek veren Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Öztürk’e teşekkür ediyorum."