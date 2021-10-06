Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden UMF Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın lansman programı gerçekleştirildi. 41 Burda AVM’de gerçekleştirilen lansman programına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu, Hakan Yalçın, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, UMF Yapı İzmit Belediyespor Başkanı Uğur Koştur, UMF Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Peksoy, 41 Burda AVM Müdürü Funda Olgun, UMF Yapı İzmit Belediyespor Yöneticileri, 41 Burda AVM Yöneticileri, UMF Yapı İzmit Belediyespor oyuncuları ve basın mensupları katıldı.

Fatma Kaplan'dan teşekkür

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet lansmanda yaptığı konuşmada, takıma destek olan sponsorlara teşekkür etti. Bir kadın başkan; sporcu ve sporsever bir başkan olarak kadın basketbol takımının bu dönemki mücadelesinde bizleri yalnız bırakmayan değerli sponsorlarımız; UMF Yapı, HDI Sigorta, 41 Burda, Medikal Park bu kentin takımına verdikleri anlamlı destekler için teşekkür ediyor; Süper Lig ’de mücadele edecek olan İzmit Belediyespor kadın basketbol takımımıza bu sezonda sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

Erkan Peksoy: Spora desteğimiz her zaman sürecek!

UMF Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Peksoy tanıtım gününde yapılan toplantıda kısa bir açıklama yaptı. Spora ve özellikle kadınların içinde bulunduğu organizasyonlara desteklerininin her zaman devam edeceğini belirten Peksoy, "İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı şehrimizi bu sezon en iyi şekilde temsil edecektir. Biz de onlara olan desteğimizi isim sponsoru olarak gösterdik. Bundan sonra katkılarımız artarak devam edecektir" ifadesini kullandı.

Uğur Koşar: Sponsorlarla yol yürüyeceğiz

UMF Yapı İzmit Belediyespor Başkanı Uğur Koştur lansmanda yaptığı konuşmada, “Yine bir sezon öncesi bir aradayız. Bu artık geleneksel hale geldi. Spor Kenti İzmit sloganıyla yola çıkmıştık. Basketbol takımımız İzmit’i Avrupa’da ve Türkiye’de gururla temsil etti. Amacımız belediyenin kaynaklarını en az şekilde kullanıp sponsorlarla yol yürümek. UMF Yapıya, 41 Burda AVM, HDİ Sigorta’ya ve Medical Parka desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Genç ve dinamik bir kadro oluşturduk. Amacımız İzmit’in adını Avrupa’ya ve dünyaya duyurmak” dedi.