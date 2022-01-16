UMF Yapı İzmit Belediyespor: 65 - OGM Ormanspor: 86

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında İzmit Belediyespor sahasında karşılaştığı OGM Ormanspor’a 86-65 mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ali Köseoğlu xx, Nazlı Çisil Güngör xx, Berk Kurtulmuş xx
İzmit Belediyespor: İdil Türk x 2, Gülse Uğur x, Nuran Tutsak x, Melisa Korkmaz xx 18, Nehir Ulufer x, Sıla Dikmenoğulları x 2, Marina Solopova xx 6, Emel Sığırcı x 6, Nirra Fields xx 15, Viktoria Vladimirovna Mircheva xxx 16
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
OGM Ormanspor: Danielle Marie Robinson xxx 20, Gökşen Fitik xx 13, Nilay Kartaltepe x, Sevgi Uzun xx 9, Meltem Avcı xx 2, Teaira Zyaire Mc Cowan xxx 29, Damla Gezgin x 3, Nazlı Bircan Gökdemir x, Soana Kautelia Angelina Lucet xx 10
Başantrenör: Alper Durur
1. Periyot: 22-13 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 39-43 (Ormanspor lehine)
3. Periyot: 56-60 (Ormanspor lehine)
İHA