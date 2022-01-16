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UMF Yapı İzmit Belediyespor: 65 - OGM Ormanspor: 86

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında İzmit Belediyespor sahasında karşılaştığı OGM Ormanspor’a 86-65 mağlup oldu.

16 Ocak 2022, Pazar 19:30 Son Güncelleme:
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UMF Yapı İzmit Belediyespor: 65 - OGM Ormanspor: 86

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında İzmit Belediyespor sahasında karşılaştığı OGM Ormanspor’a 86-65 mağlup oldu. 

Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Ali Köseoğlu xx, Nazlı Çisil Güngör xx, Berk Kurtulmuş xx

İzmit Belediyespor: İdil Türk x 2, Gülse Uğur x, Nuran Tutsak x, Melisa Korkmaz xx 18, Nehir Ulufer x, Sıla Dikmenoğulları x 2, Marina Solopova xx 6, Emel Sığırcı x 6, Nirra Fields xx 15, Viktoria Vladimirovna Mircheva xxx 16

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

OGM Ormanspor: Danielle Marie Robinson xxx 20, Gökşen Fitik xx 13, Nilay Kartaltepe x, Sevgi Uzun xx 9, Meltem Avcı xx 2, Teaira Zyaire Mc Cowan xxx 29, Damla Gezgin x 3, Nazlı Bircan Gökdemir x, Soana Kautelia Angelina Lucet xx 10

Başantrenör: Alper Durur

1. Periyot: 22-13 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 39-43 (Ormanspor lehine)

3. Periyot: 56-60 (Ormanspor lehine) 

İHA

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