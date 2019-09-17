Umar Aminu: Ben bu takıma güvenilmesini istiyorum

Çaykur Rizesporlu oyuncu Aminu Umar, açıklamalarda bulundu. Rizespor’un şu an bulunduğu konumun ikincilik olduğunu hatırlatan Umar, "Ben şu ana kadar iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ligin çok başındayız. İkincilik şu anda başarı değil. İlerleyen haftalarda üst sıralarda kalabilmek önemlidir. Arkadaşlarımız ile bunun mücadelesini vereceğiz. Çok zorlu maçlara çıkacağız. Disiplinli olarak çalışmaya devam edersek başarılı skorlar alacağımızı düşünüyorum’’ diye konuştu.

"HERKESTEN TAKIMA GÜVENMESİNİ İSTİYORUM"

Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında takıma herkesin güvenmesi gerektiğini dile getiren Umar, "Takımımızın genel olarak iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Şu anda da bulunduğumuz konum iyi. Şimdi de önümüzde Gazişehir maçı var. Ben bu takıma güvenilmesini istiyorum. Bu takım zorlukları aşabilecek ve iyi çalıştığı zaman her şeyi aşabilecek bir takım. Gazişehir maçı da bunlardan biri. Tabii ki onlarda da Beşiktaş’ı yenmenin morali, motivasyonu var. O güçle gelecekler. Ama bizim iyi çalışmamız ve hazırlanmamız bence bu maçtan galibiyetle ayrılmamız için yeterli olacaktır. Herkesten bu takıma güvenmesini istiyorum’’ dedi.