Beşiktaş’ın efsaneleri arasında yer alan Ulvi Güveneroğlu Siyah- Beyazlı ekibi, yeni transferleri ve yeni sistemi FANATİK’e değerlendirdi.

1979-94 tarihleri arasında tam 15 sezon Beşiktaş forması giyen ve Samet Aybaba ile teknik ekipte görev yapan, unutulmayan stoper Ulvi Güveneroğlu, Beşiktaş’ın rakiplerinin gerisinde olduğunu vurguladı. Muhabirimiz Süleyman Hatısaru’nun sorularını yanıtlayan Ulvi hocanın açıklamaları şöyle;

‘Hocaya zaman vermek gerek’

“Sezon başlarken herkeste bir tereddüt vardı. Beşiktaş, bu sene uzun zamandan sonra Şenol hocanın ayrılmasından sonra bir sistem değişikliğine gitti. Abdullah hoca, genelde kendi oyun şablonunu oynattığı futbol felsefesini takımına aşılamaya çalışan bir hoca. Kendisine biraz zaman verilmesi gerekiyor. Bunların hepsi doğru ama saha içindeki o mücadele ileriye doğru iyi bir sinyal verirse sabırlı olarak beklemek aslında doğal bir şey. Ama 7 haftalık bu periyotta gördük ki bu oyun şablonu, Beşiktaş’ı zorlayacak gibi. Ama benim fikrim Abdullah hocanın elindeki oyuncu kadrosuna kendi istediği oyun sistemini yansıtması zor görünüyor.”

‘Oğuzhan, 3 yıldır kayıp’

“Beşiktaş için bu kadro şu anda alınan neticelere baktığımızda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gerisinde görünüyor. Ama önemli olan saha içindeki uyum ve oyun şablonu. Beşiktaş bu sezon geleceğe yönelik daha genç, daha dinamik, daha kuvvetli oyunculardan oluşan bir kadro yapmaya çalışıyor ama bir o kadar da tecrübesiz oyuncular var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ta oynamak çok daha fazla özellikler istiyor. Burada bir Ruiz, biraz Diaby ve Elneny’nin daha ne olduğunu bilmiyoruz. Atiba’nın katkısı çok önemli, Oğuzhan 3 senedir kayıp, onun katkıları çok önemli. Beşiktaş’ın elindeki kadro yapısı ile Fenerbahçe, Galatasaray’ın kadro yapısı arasında çok fark var.”

‘Rakiplerinin gerisinde...’

“Galatasaray; deneyimli ve üst seviye profesyonelleri biraraya getirdi. Aslında Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin işi de zor. Onlar da birçok oyuncu aldılar ve takım olgusu oluşturmaları da zor. Yapılan transferlere isim olarak baktığınızda Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş’ın önünde. Beşiktaş, her şeyden önce kendi özgüvenini kazanmış, herkesin ‘Bu takım çok iyi gelecekte çok iyi işler yapacak’ diyebileceği bir sistemle mücadele vermeli. Böyle olsun ki taraftar da umutlansın. Beşiktaş şampiyonluğa oynar. Önemli olan bu kadro yapısının bu inancı herkese göstermesi lazım.”

'Diaby gol sorununu çözer'

“Ligde tek başına Burak’la mücadele etmek bir risk. Burak çok iyi bir oyuncu fakat sakatlandığı zaman alternatifi yok. Burak’ın arkasından gelen oyuncu katkı sağlamazsa tartışılmaya başlanıyor. Şuan elde Umut Nayir, Güven var. Ama Diaby kendini çabuk adapte ederse Burak’ın yükünü hafifletecek bir oyuncu. Diaby gol işini çözer. Umut Nayir’e şans verilmesinden yanayım. Güven de çok kaliteli oyuncu fakat santrforda oynayınca kayboluyor.”

‘Ruiz, iyi bir oyuncu’

“Yeni transferlerin çoğu Türkiye’ye yeni geldiler. Takıma uyum, adaptasyon sorunu olabilir, bunlar normaldir. Onlara fırsat vermek gerekiyor. Yetenek olarak baktığımız zaman N’Koudou çok çabuk, süratli ve kuvvetli bir oyuncuya benziyor. Sahada bunu gösteriyor ki bu tür oyuncuların ne kadar verimli olacağını zaman gösterecek. Ruiz iyi bir stoper. Vida ile iyi uyum sağladı diye düşünüyorduk ki 2 deplasman maçında takım 6 gol yedi. Beşiktaş çok rahat gol yemeye başladı. Bu oyuncuların kalitesizliğinden değil takım savunmasının da etkisi var. Her şeye rağmen Ruiz iyi bir oyuncu.”

‘Alınanların çoğu kanat’

“Diaby yeni geldi. Onun kalitesini ben Brugge’den biliyorum. Beşiktaş takımına faydalı olacağını düşünüyorum. Douglas’ı Türkiye’den biliyoruz. Sivasspor’da iyi maçlar oynadı. Fakat İstanbul’da büyük takımlarda top oynamak daha farklı özellikler istiyor. Boyd, Ankaragücü’nde iyi işler yaptı ama orada skora etki ettiği oyununu ortaya koyar mı onu bilmiyoruz. Aslında bu sezon yapılan transferler bilinçli mi bilinçsiz mi yapıldı bunuda tartışmaya açmak lazım. Alınan oyuncuların çoğu kanat oyuncuları."

'Quaresma'nın bu şekilde ayrılması...'

“Türkiye’de Beşiktaş’a gelmiş 3 oyuncu say diye sorsanız bir tanesi Quaresma. Çok katkı verdi ve iyi futbolcu. Ama Quaresma’nın bir devamlılık vermesi gerekiyor. Olsa da olur olmasa da olur hesabı olmaması lazım. Beşiktaş’ta iz bıraktı ama bu şekilde ayrılması bence yanlış. Quaresma her zaman takıma katkı vermiştir.”

'Falcao heyecan getirdi'

“Radamel Falcao çok iyi futbolcu. Bu oyuncuyu değerlendirmeye hiç gerek yok. Oynadığı maçlardaki seyircideki değişimi herkes gördü. Taraftara bir heyecan getirdi, takım arkadaşlarına da bir heyecan getirdi. Bunlar üst seviye futbolcular. Büyük takımların oyuncuları. Falcao Galatasaray’a çok büyük katkılar yapacaktır. Bu sene iyi oyuncular geldi ama gelen oyuncular genelde yaşlı oyuncular. Bence bu sene en iyi transferlerden bir tanesi Vedat Muriç.”

'Sergen neden Beşiktaş'a gelmesin'

“Sergen Yalçın iyi mesafe kat etti. İyi futbol oynatıyor. Gittiği takımların hepsine üst seviye futbol oynattı. Sergen Yalçın’ın bir devamlılık sorunu var. Konsantrasyonun bozmazsa kendini bu işe verirse futbol zekası 10 numara. Niye Beşiktaş’ın başına gelmesin. Yeterki kendini işine versin.”

'Lider oyuncu çok az'

“Beşiktaş takımında takım geriye düştüğünde takımı toparlayacak liderlik özelliğindeki oyuncu çok az. Eğer sen 6. dakikada maçı verip teslim oluyorsan o zaman sen büyük takım havasını kaybetmişsin demektir. Gazişehir maçında Beşiktaş, 9 kişi kaldığında 2 gol attı. İnşallah takım beklediğimiz özlediğimiz serileri bundan sonra alır.”

Süleyman Hatısaru

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