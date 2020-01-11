Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda ikinci gün sona erdi

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) açıkladığı 2020 takviminde yer alan ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen turnuva, İstanbul’daki Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Üç günde yaklaşık 20 ülkeden 250’ye yakın sporcunun mücadele edeceği turnuvanın ikinci gününde erkeklerde 57, 65, 70, 86 ve 97, kadınlarda ise 53, 59, 65 ve 72 kilolarda final mücadeleleri yapıldı.

Türkiye, organizasyonun ikinci gününde erkeklerde 1’er altın ve gümüş, kadınlarda ise 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Erkeklerde milli sporculardan Selim Yaşar 86 kiloda altın madalya kazanırken, 70 kiloda Haydar Yavuz gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bakan Kasapoğlu da turnuvayı takip etti

﻿Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası’nı izledi.

Bakan Kasapoğlu, kadınlar 53 kilo töreninde madalya kazanan sporculara ödüllerini takdim etti.

Kadınlar 53 kiloda Türk sporcu Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı.

Erkeklerde dereceler

Erkeklerde yapılan 5 sıklette dereceye giren sporcular şunlar:

57 kilo:

1. Georgi Vangelov (Bulgaristan)

2. Abdullaeev Gulomjon (Özbekistan)

3. Petr Konstantinov (Rusya)

3. Khashalov Afgan (Azerbaycan)

65 kilo:

1. Rahimzade Ali (Azerbaycan)

2. Bolkvazde Edemi (Gürcistan)

3. Hojakov Kerim (Türkmenistan)

3. Bayramov Turan (Azerbaycan)

70 kilo:

1. Bekbulatov Ilias (Özbekistan)

2. Haydar Yavuz

3. Viktor Rassadin (Rusya)

3. Mustafayev Aghahuseyn (Azerbaycan)

86 kilo:

1. Selim Yaşar

2. Ahmed Magamaev (Bulgaristan)

3. Aminishvili Sandro (Gürcistan)

4. Nurmagamedov Osman (Azerbaycan)

97 kilo:

1. Saritov Albert (Romanya)

2. Matcharashvili Givi (Gürcistan)

3. Urtashvili Zuriko (Gürcistan)

3. İbragimov Magomed (Özbekistan)

Kadınlarda dereceler

Kadınlarda yapılan 4 sıklette dereceye giren sporcular şunlar:

53 kilo:

1. Maria Provolaraki (Yunanistan)

2. Leorda Lulia (Moldova)

3. Zeynep Yetgil

3. Ana Andreea (Romanya)

59 kilo:

1. Marsbek Kyzy Mazira (Kırgızistan)

2. Elif Yanık

3. Nurife Duman

65 kilo:

1. Monolova Elis (Azerbaycan)

2. Derya Bayhan

3. Sude Berdan

3. Aslı Tuğcu

72 kilo:

1. Axente Catalina (Romanya)

2. Merve Pul

3. Vahide Nur Gök

3. Merve Özer

Erkeklerde 3 final

Türk sporcular yarın 3 final maçına çıkacak.

Erkekler 61 kiloda Hamza Alaca, 79 kiloda Nuri Temur ve 125 kiloda Tanju Gemici, turnuvanın son gününde altın madalya mücadelesi verecek.

Milli sporculardan 79 kiloda Ramazan Sarı, Ömer Faruk Karadeniz, Ahmet Batuhan Kıs ile 125 kiloda Hüseyin Civelek de bronz madalya için minderde olacak.

Organizasyon, yarın yapılacak madalya töreninin ardından son bulacak.

AA