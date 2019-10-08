Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen Uluslararası Şöhretler Futbol Festivali başladı. Belek Turizm Merkezi’nde bir otelin organize ettiği festivalde, Türkiye ve yurt dışından 6 takım mücadele ediyor. Otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden eski yıldız futbolcuları Türkiye’ye davet ederek, organizasyonda bir araya getirdiklerini ifade etti. Hem bölgeyi hem de spor turizmini tanıtmayı hedeflediklerini belirten Kızıldağ, "Şu anda turnuvada 6 takım var. Bu sayı artırılabilir. İleride bunu 20 takıma taşımayı düşünüyoruz. Bizim sahamız da imkanlarımız da buna müsait." diye konuştu.

Riera: "Fatih Terim’in en iyisini yapacağına inanıyorum"

Festivalde yer alan Galatasaray’ın eski futbolcusu Albert Riera ise sarı-kırmızılı ekibi hala takip ettiğini söyledi.

"Galatasaray Kulübünde güzel anılarım var." diyen eski İspanyol milli futbolcu, "Çok zor bir sezon yaşıyorlar. Onlara inanıyorum. Fatih Terim’in elinden gelenin en iyisini yapacağına inancım sonsuz. Daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Fatih Terim ve yardımcılarıyla hala irtibat halindeyim ve konuşuyorum. Kulüpte diğer çalışanlarla da konuşuyorum. Eskisi kadar sık değil ama umarım ileride başka fırsatlar olur, ben de onlara yardım edebilirim." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda, eski Alman milli futbolcu Kevin Kuranyi, İspanya Milli Takımı’nın eski oyuncusu Gaizka Mendieta ile otelin yönetim kurulu başkanı Ali Özdoğan da yer aldı. Festival, 12 Ekim’de sona erecek.