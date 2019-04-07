  • Haberler
  • Bisiklet
  • Uluslararası Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti Yarışı başladı

Uluslararası Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti Yarışı başladı

Türkiye’nin yanı sıra 4 ülkeden yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti Yarışı başladı.

07 Nisan 2019, Pazar 11:41
- A +
Uluslararası Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti Yarışı başladı

Türkiye’nin yanı sıra 4 ülkeden yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti Yarışı başladı.

Dünya Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen yarışlar Erikçe Ormanı’nda start aldı.

Farklı yaş kategorilerindeki kadın ve erkekler olmak üzere toplam 10 kategoride düzenlenen yarışmada yaklaşık 350 sporcu pedal çevirdi.

Türkiye’den 28 ildeki sporcuların yanı sıra Azerbeycan, Ukrayna, Kazakistan ve İran’dan da katılımcıların yer aldığı yarışmada dereceye girmek için sporcular yonca yaprağı şeklinde tasarlanan çamurlu ve taşlı parkurda kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon akşam saatlerinde sona erecek.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.