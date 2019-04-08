Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda 6 sporcumuz yarışacak
Masa tenisi milli takımımız, Ürdün'nün başkenti Amman'da düzenlenecek Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele edecek. 6 sporcu ile katılacağımız organizasyon 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ürdün’de yarın başlayacak Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası’nda Türkiye’den 6 sporcu mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman’da düzenlenecek turnuvada Türkiye’yi Neslihan Kavas, Ümran Ertis, Kübra Korkut, Hatice Duman, Merve Cansu Demir ve İrem Oluk temsil edecek.
Turnuva, 12 Nisan Cuma günü sona erecek.