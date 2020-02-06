Uluslararası Kayak Federasyonu'ndan baş sağlığı mesajı

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Genel Sekreteri Sarah Lewis, Van'da yaşanan çığ faciası ve İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazası sonrası Türkiye Kayak Federasyonu'na geçmiş olsun mesajı gönderdi.

06 Şubat 2020, Perşembe 19:32 Son Güncelleme:
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Uluslararası Kayak Federasyonu'ndan baş sağlığı mesajı

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Genel Sekreteri Sarah Lewis, Van'da yaşanan çığ faciası ve İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazası sonrası Türkiye Kayak Federasyonu'na geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Sarah mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yaşadığınız çığ feleketi ile kayıplarınızdan ve uçak kazasından dolayı duduğunuz derin üzüntüyü paylaşıyor ve tüm Türkiye'deki kayak ailesine baş sağlığı diliyorum."

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