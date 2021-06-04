Uluslararası Kayak Federasyonu yeni başkanı Johan Eliasch

FIS Başkanlık ve FIS Yönetim Kurulu seçimlerinin yapıldığı kongre covid-19 pandemisi nedeniyle zoom üzerinden üye ülkelerinin katlımı ile Slovenya' da gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Kayak Federasyonu adına Başkan Ali Oto ve FIS Delegesi Necati Kaplan katıldı.

Mevcut başkan Gian Franco Kasper, Sarah Lewis, Johan Eliasch ve Mats Arjes’in aday olduğu kongrede katılımcılardan 65 oy alan Johan Eliasch FIS’in yeni başkanı seçildi. Seçim sonrasında Ali Oto'yu arayan Johan Eliasch, desteklerinden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki dönemde Türkiye İle yakın temasta olacaklarını ifade etti.

DHA