Festival, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenleniyor. 14-21 Haziran tarihleri arasında zengin bir içerik ve son teknolojik imkânlarla izleyicilerin karşısında olacak festivale, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkı sağladığı, 50’den fazla yerli-yabancı yüzlerce önemli konuğu ağırlayacak festival; sinema aracılığıyla göçlerin tarih boyu toplumlara katkılarını gündeme getirmeyi amaçlıyor.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun katılımıyla 28 Mayıs saat 11.00’de Online olarak gerçekleştirilecek ‘Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ tanıtım toplantısında sizleri de aramızda Online olarak görmekten memnuniyet duyarız.

TARİH: 28 MAYIS PERŞEMBE 2020

SAAT: 11.00 BASIN TOPLANTISI

11.30 SORU-CEVAP



