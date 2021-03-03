2011 yılından bu yana düzenlediği global oyun organizasyonları ile oyunun en iyilerini aynı çatı altında toplayan Starladder, bu kez Gamestars Brawl Stars ile oyunun yıldızlarını bir araya getiriyor.

Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan en iyi Brawl Stars takımlarına ev sahipliği edecek Gamestars Brawl Stars organizasyonu, 32 takımlık ulusal liglerden oluşacak. Liglerin kazananları toplam 42.000 dolarlık ödülün sahibi olacak. Ulusal liglerin en başarılı 16 takımı ise uluslararası finalde ülkelerini temsil edecek.

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı bu 9 ülkenin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa bölgelerinden diğer ülkeler de Wild Card mücadelelerinde Brawl Stars rekabetine ortak olabilecek.

Gamestars Brawl Stars Ligi’nin birinci sezonundaki tüm mücadeleler, COVID-19 tedbirleri gereğiyle çevrimiçi ortamda gerçekleşecek. 15-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi, 19 Nisan tarihinde global arenaya taşınacak. 19 Nisan - 21 Mayıs tarihleri arasında sürecek Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi, 26-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek final müsabakaları ile son bulacak.

Ulusal lig için katılım sınırının olmadığı Gamestars Brawl Stars Ligi’nde son başvuru tarihi 14 Mart 2021. Bu eşsiz rekabete ortak olmak ve uluslararası platformda ülkeni temsil etmek istiyorsan takımını kurup ‘’Ben de varım’’ diyebilirsin.