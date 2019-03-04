İstanbul’da bulunan üniversitelerin yurt dışından ülkemize gelen öğrencilerini, sporun kaynaştırıcı, bütünleştirici ve birleştirici ruhu ile bir araya getirmeyi amaçlayan spor şölenine İstanbul’daki üniversitelerde öğrenim gören tüm uluslararası öğrenciler katılabilecek.

Öğrenciler kendi üniversitelerinde oluşturacakları 12 kişilik bir takım ile üniversitelerini temsilen turnuvada yer alabilecekler. Turnuva başvurusu www.uniworldcup.org sayfası üzerinden alınacak.

Uluslararası Futbol Turnuvası, 25 Mart 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çırpıcı Spor Tesisleri’nde oynanacak açılış karşılaşması ile başlayacak. Turnuva İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu ve Avrupa yakasındaki Spor İstanbul Tesisleri’nde devam edecek. Turnuvanın en önemli etkinliklerden biri olan “Kültür Elçileri Programı Organizasyonu” kapsamında tüm sporcuların katılımı ile 14-21 Nisan tarihleri arasında boğaz turu gerçekleştirilecek. İstanbul ve Türk kültürü tanıtımı yapılacak ve katılım gösteren herkese “Kültür Elçisi Beratı” takdim edilecek. Turnuvaya katılan tüm sporculara Müze kart hediye edilecek.

Turnuvanın renklerinden biri olacağına inanılan “En Güzel Dostluk Fotoğrafı Yarışması”, sahada ve saha dışında çekilmiş ve turnuva hashtag’i #uniworldcup etiketi ile paylaşılmış fotoğraflardan en fazla beğeni alanlar final etkinliğinde oluşturulacak fotoğraf sergisinde konuklara sunulacak. Sergide yer alan fotoğraf sahiplerine ve bu senenin konusu olan en güzel dostluk fotoğrafı olarak seçilen fotoğraf sahibine final şenliğinde turnuva hatırası olarak çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Şölen havasında yapılacak kapanış şenliği, 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Final maçı ile başlayacak olan kapanış şöleninde sanatçı Yusuf Güney sahne alacak. Program, İstanbul Üniversitesi halk oyunları ekibi, eğlenceli yarışmalar ve sosyal alan etkinlikleri ile devam edecek. Tüm katılımcılara spor çantası içerisinde spor malzemelerinin yer aldığı hediyeler sunulacak.



