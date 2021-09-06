Beykoz Belediyesine ait bir restoranda gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, P&G Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı.

Yıllardır Boğaz’da triatlon gerçekleştirme hayalleri olduğunu belirten federasyon başkanı Bayram Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Yıllardır bu hayali kuruyorduk. Bu noktaya gelmesi bizi çok mutlu etti. İnanılmaz bir talep var ama ilk olacağı için 500 kişiyle yarışmayı sınırlandırdık. Umarım bunu geleneksel hale getirebiliriz. 2023’te burada dünya ya da Avrupa şampiyonası yapma hayalimiz var. Büyük organizasyon alabilmek için 2 yıl öncesinden böyle bir organizasyon yapmış olmamız gerekiyordu. O yüzden bu organizasyon bizim için çok önemli. Federasyon olarak bu işin gelişmesi için çok ciddi çalışıyoruz."

Organizasyona ev sahipliği yapacaklarını aktaran Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, insanların mutlu ve huzurlu olması için sporun önemine dikkati çekerek, "İnsanlarımızın çok daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmasını istiyorum. Buna ulaşmak için sporun etkili bir araç olduğuna inanıyorum. Sportif başarıdan ziyade huzur ve sağlık için spor , yaşamımızın merkezinde olmalı. Huzur ve sağlık olduktan sonra başarı da peşinden gelecektir. Gençlerimizin olumsuzluklara yönelmesini engellemek için sporun etkili bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu yarışmaların da bu duruma büyük katkısı oluyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da "İstanbul’da spora önemli yatırımlar yapılıyor. İstanbul’da marka organizasyonların artması ve spor turizminde çeşitliliği artırmak gerekiyor. Triatlona da ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlk olan bu yarışın gelenekselleşmesini ve İstanbul Triatlonu olarak tarihe geçmesini hedefliyoruz. Bu imkansız değil. Her şey bir hayalle başlar." şeklinde konuştu.

Organizasyona sponsorluk yapacak P&G’nin Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise şunları aktardı:

"Böyle bir organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Triatlon, dünyada çok gözde bir spor. Türkiye’de de tanınmaya başladı. Biz de bunu geniş kitlelere nasıl ulaştırabiliriz diye yolculuğun parçası olduk. Boğaziçi Triatlonu hep bir hedefti. İçinde bulunduğumuz topluma iş yapmayı çok önemsiyoruz. Sporu da ön plana koyuyoruz. Gençleri spora özendirecek yatırımlar yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de uzun soluklu projelerimiz var. Tokyo yolunda 34 sporcuya destek açıkladık. Bunların 8’i madalya kazandı."