Erzurum’da 7 yıl önce antrenman sırasında düşerek hayatını kaybeden eski milli kayakçı Aslı Nemutlu adına Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken Kupası yarışlarının Erzurum’daki bölümü sona erdi.

Palandöken Dağı’nda bir otelin kayak pistinde gerçekleştirilen organizasyona 13’ü kadın 63 sporcu katıldı.

Yarışların son gününde büyük slalom kategorisinde kadınlarda Türkiye’den Özlem Çarıkçı birinci, Mina Baştan ikinci, Tayra Tunca da üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Türkiye’den Tiriel Luka Abramovic birinci, Berkin Usta ikinci, Serdar Deniz de üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi.

Yarışlar, 19 Mart Salı ve 20 Mart Çarşamba günü büyük slalom kategorisinde Kars’taki Sarıkamış Kayak Merkezi’nde devam edecek.

Yarışları izleyen Aslı Nemutlu’nun babası Ahmet Metin Nemutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen organizasyon için mutlu olduğunu söyledi.

Duygu yoğunluğunun çok fazla olduğunu ama üzüntü ve hüznün yerini gurur ve onur aldığını dile getiren Nemutlu, "7 sene önce Konaklı Kayak Merkezi’nde geçirdiği kaza sonucu Aslı aramızdan ayrıldı. Ailesi, kayaksever arkadaşları, sporcu kardeşleri Aslı’nın hatırasını yaşatmak için mücadeleyi bırakmadık. 4 yıldır kurduğumuz spor kulübümüzde Aslı gibi genç, azimli ve çalışkan gençleri Türkiye’yi iyi yerlerde temsil edebilmeleri amacıyla yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA