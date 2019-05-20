Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ankara 3 Gün Oryantiring Yarışmaları sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonunca, Çubuk Kaymakamlığı, Çubuk Belediyesi ve Altın Hedef Gençlik ve Spor Kulübü desteğiyle düzenlenen Uluslararası Ankara 3 Gün Oryantiring Yarışmaları, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da gelen toplam 3 bin 500 sporcunun katılımıyla yapıldı.

34 kategoride 3 bin 500 sporcunun katıldığı yarışmanın ilk iki gün etabı Karagöl Tabiat Parkı’ndaki ormanlık arazide, üçüncü gün etabı ise Çubuk merkezde yapıldı.

Sporcular, etaplarda belirlenen hedefleri ellerindeki harita ve pusulalarla bulmaya çalıştı.

Yarışmaların ardından 34 kategoride bireysel ve takım halinde dereceye giren sporculara Atatürk Parkı’nda düzenlenen törenle madalyaları ile ödülleri verildi.

Törene Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türkiye Oryantiring Federasyonu temsilcileri, Altın Hedef Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şöhret Altın kaltıldı.

AA