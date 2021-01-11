Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası Antalya’da

Uluslararası organizasyonda katılımcılar Fifa 21 ve Rocket League oyunlarında ülkeleri adına yarışacaklar. Elemelerin online şekilde gerçekleşeceği mücadelelerde final etkinliğine Antalya ev sahipliği yapacak.

Mediterranean Esports Tournament resmi sitesinde ise şu sözlere yer verdi:

“Akdeniz Havzası ülkeleri 3 büyük tek tanrılı dinin doğum yeri, medeniyetlerin doğum beşiği olarak büyük olimpiyatların da gözde ülkeleridir.

Mediterranean Esports olarak bu değerli varlığın dijital adımını 2021 yılında atmış olmanın onurunu yaşıyoruz. Yılda 2 sefer gerçekleşmesi planlanan olimpiyatlaşacak espor organizasyonlarıyla, her etkinliğinde bu değerli komşuluğu paylaşan Akdeniz ülkelerden birinde ev sahipliği yaptıracak ve mücadelelerle kültürel kaynaşmanın yeni nesil sporunun öncüsü olacağız.

İlk turnuvamız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının da destekleriyle Ocak 2021’de online olarak başlayıp Antalya’da gerçekleşecek final etkinliğiyle Şubat 2021’de son bulacaktır.

Büyük mücadelelerde ülkesini ve takımını temsil eden takımlara, organizasyonda çözüm ortaklığı yapan The Academys’e ve değerli sponsorlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Mediterranean Esports, olimpiyat meşalesinin kıvılcımını çaktığını gururla sunar.”

11 Ocak tarihinde kayıtların açılacağı Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası, yapılacak ön elemeler sonrasında 27-28 Şubat tarihlerinde tüm oyun severlerin katılımına açık final canlı yayınlarıyla son bulacak.

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