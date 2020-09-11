Uluslar Ligi’nden Uğurcan paylaşımı

Uluslar Ligi’nde Macaristan ile oynadığımız mücadelede A Millilerimiz’in kalesini koruyan Uğurcan Çakır performansıyla beğeni kazanmıştı. Uluslar Ligi’nin resmi sosyal medya hesabından da 24 yaşındaki eldiven için bir paylaşım geldi

11 Eylül 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Uluslar Ligi’nden Uğurcan paylaşımı

Uluslar Ligi’nde Macaristan ile oynadığımız mücadelede A Millilerimiz’in kalesini koruyan Uğurcan Çakır performansıyla beğeni kazanmıştı. Uluslar Ligi’nin resmi sosyal medya hesabından da 24 yaşındaki eldiven için bir paylaşım geldi. Genç file bekçisinin zor toptaki net bir kurtarışı paylaşıldı. Bu gönderi kısa sürede binlerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı. Uğurcan 1-0 yenildiğimiz Macaristan mücadelesini 2’si net olmak üzere 4 kurtarışla tamamlamıştı.



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