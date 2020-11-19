Türkiye Uluslar Ligi'nde küme düştü. Macaristan'a ilk maçta olduğu gibi yine kaybeden Milliler, Sırbistan'ın Rusya'yı beklenmedik şekilde 5-0'lık skorla geçmesiyle B Ligi'nden C Ligi'ne düştü. Ay Yıldızlılar eğer bu maçı kazansaydı gruptan lider olarak çıkmanın yanısıra Dünya Kupası için play off oynama şansını da elde edecekti. Sırbistan ikili averajda Milli Takım'ın önünde olduğu için bu galibiyetle grup sonunculuğundan kurtulmuş oldu.

Son maçların ardından gruptaki sıralama şu şekilde oluştu:

1. Macaristan 11 puan

2. Rusya 8 puan

3. Sırbistan 6 puan

4. Türkiye 6 puan

C Ligi'ndeki takımlar:

Türkiye, Faroe Adaları, Cebelitarık, Lüksemburg, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan, Yunanistan, Kosova, Beyaz Rusya, Litvanya







