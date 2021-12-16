UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kurada A Milli Takımımız C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları'yla eşleşti. Kura çekiminin ardından Uluslar Ligi maçları ne zaman? soruları sorulmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

Uluslar Ligi maçları ne zaman?

1. ve 2. maçlar 2-8 Haziran 2022'de, 3. ve 4. karşılaşmalar da 8-14 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Grubun son etabı olan 5. ve 6. maçlar ise 22-27 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek. Ardından 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da 2022 Dünya Kupası düzenlenecek. Uluslar Ligi'nin yarı finalleri ise bir sonraki seneye kalacak, 14-15 Haziran 2023'te oynanacak.

Final ve üçüncülük maçları 18 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek, Play-out karşılaşmaları ise 21-23 ve 24-26 Mart tarihleri arasında yapılacak.



