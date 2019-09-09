Ulusal kahraman Vedat Muriç

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği ve kısa sürede büyük verim aldığı Vedat Muriç, ülkesi Kosova ile de parlamaya devam ediyor. Kariyerinin en verimli dönemlerinden geçen Muriç’in, EURO 2020 elemeleri grup maçında Çekya’ya karşı attığı gol, ülkesine 2-1’lik kritik bir galibiyet kazandırdı.

Sarı-lacivertli forma altında da hazırlık maçlarından bu yana golleri, hırsı, mücadelesi ve gelişimiyle öne çıkan 25 yaşındaki forvet, Kosova’da adeta bir ulusal kahraman gibi görülmeye başlandı. Kosova’da yayın yapan Veqsport.com yazarı Driton Latifi, Milliyet’e Muriç için özel değerlendirmelerde bulundu.

Vedat Muriç’in Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formalarıyla gösterdiği performansının sürekli geliştiğini aktaran Kosovalı gazeteci şu ifadeleri kullandı:

Muriç’le başardık. Muriç bizim için bir ulusal kahraman. Hava topunda iyi, top tutmada var, rakip savunmaları engellemede var, takımın defansif oyununa katkıda var, kısa pasları gelişti ve çok mücadeleci. Ve daha birçok özelliğe sahip...

Bir futbolcudan isteyebileceğiniz her şey Muriç de var. Ayrıca son dikkatimizi çeken gelişmesi; top sürüşlerindeki sürati.. Fenerbahçe’de oynadığından beri toplu oyunlardaki hızı, top sürmesi gelişti. Son Çekya maçında da performansı inanılmazdı.”

‘Drogba gibiydi’

Vedat Muriç’in Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı’nda ortaya koyduğu başarıyı bir başka Kosovalı gazeteci Uran Krasniqi de Milliyet için değerlendirdi. Kosova’da haber sitesi RTK’da muhabirlik yapan Uran Krasnia, Çekya maçındaki Muriç’in tıpkı Didier Drogba gibi olduğunu anlattı:

“Çekya’ya karşı harika bir maç çıkardı. Gol attı, Çekya savunmasını yıprattı, hücuma çıkarken oynanan tüm serbest atışları topladı ve bazı anlarda tıpkı bir defans oyuncusu gibi savunmaya yardım etti. Muriç gerçekten şu anda form olarak yanıyor, hatta alev alıyor. Çok iyi işler yapıyor. Takımdaki diğer oyuncuların da hemfikir olduğu nokta; takımın en iyisi Vedat Muriç..

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Çekya zaferinde önemli rol oynayan Vedat'ı Avrupa devleri de takip ettiriyor. Kosovalı golcüyü izlemek için Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio'nun Çekya maçına temsilci gönderdiği, bu kulüplerin hazırlanacak gözlemci raporlarına göre oyuncuyla ilgili harekete geçebileceği ifade edildi.

Öte yandan, tribünde hem biz gazeteciler hem de taraftarlar, maç oynanırken şu soruyu sorduk kendimize; ‘Sahada oynayan kişi Drogba mı Muriç mi? Drogba gibi oynuyor’. Şu anda hem Kosova Milli Takım teknik heyeti hem de futbol federasyonu Muriç’e çok güveniyor.”

Vedat'ı bu sezon Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar elden çıkarmayı düşünmüyor. Yönetimin, çok astronomik bir teklif gelmemesi durumunda Kosovalı golcü ile gelecek yıl da çalışmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

(Milliyet)