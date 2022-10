Ultra her şey dahil Kıbrıs otellerinde en güzel tatil

Harika Otellere Merhaba Deyin!

Gerçekleştirdiği sanatçı galalarıyla rüya gibi bir tatilin kapılarını konuklarına aralıyor. Yeni evli çiftlere sunduğu paketler ve olanaklarla onların da kalbini kazandığını söyleyelim. Animasyon gösterileri, açık büfeleri, A La Carte restaurantları, açık hava sineması ve daha bir sürü şeyiyle eğlenceyi yaşamak isteyenlerin adresi oluyor bu otel. Başka bir otelimiz Merit Park Hotel oluyor. Konuklara unutamayacakları konforda hizmet sunan otel Girne’nin merkezinde olmasıyla bambaşka bir ambiyans sunuyor. Çocuklar için sunduğu hizmetler de ebeveynler tarafından oldukça beğeni topluyor. Bunlardan bazıları farklı konseptlerde eğitici ve eğlenceli clublar, sinema salonu, mini futbol , bilim merkezi ve bebek bakım hizmeti gibi şeyler oluyor. Ultra her şey dahil konseptli tesislerden bir diğeri Kaya Artemis Resort. Kendine özgü mimarisiyle Artemis tapınağını andıran görüntüsü gerçekten eşsiz görünüyor ve harika fotoğraflar için imkan sağlıyor. Bu tesis de sanatçı programlarıyla ün kazanmış olup hem tatile hem de müziğe doyuruyor hem de eğlencenin tadına varmanızı sağlıyor. Çok özel restoran ve kafeleriyle gece hayatınızı renklendireceğiniz mekanları bulunan tesis geceleri başka güzel. Bu otel de çocuklar için de çeşit çeşit imkan yaratıyor ve ultra her şey dahil konseptinin hakkını veriyor!

Kıbrıs Sizi Bekliyor!

Kıbrıs, tatil için en uygun ve tercih edilen bölgelerden biri. Hem şehirlerinin güzelliği hem kültürü hem de tarihiyle Türk vatandaşlarının sadece kimlikle gidebilmesi sebebiyle de oldukça tercih edilen bir nokta. Kıbrıs otelleri açısından birbirinden güzel seçenekleri de bulunan bölge sunduğu olanaklar ve hizmetlerle Kıbrıs oteller arasından seçimi daha zor hale getiriyor tabii ki. Tatil severler ultra her şey dahil konseptindeki otelleri tercih etmeyi çok seviyor. Özellikle de erken rezervasyon şansı sunan otelleri değerlendirmek harika bir seçenek oluyor. Sizler için bu zor seçimleri biraz daha kolaylaştıralım ve Kıbrıs’taki ultra her şey dahil otellerden bazılarını yazalım!

En İyi Hizmetler Kıbrıs Otellerinde!

Limak Cyprus Deluxe Hotel’den de bahsedelim yoksa bu yazı eksik kalmış olur! Kıbrıs’ın yeni sayılabilecek otelleri arasında olan tesis her açıdan donanımı ve teknolojiyi konuklara sunuyor. Aquaparkı ile gerçek bir fark yaratarak tatil anlayışını çok daha ileri seviyelere çıkarıyor. Bu otelde su sporlarıyla eğlenebilecek, oyun salonlarında sevdiklerinizle çekişmeli skorlara imza atacaksınız. Boşuna ultra her şey dahil konseptli bir otel demedik Limak Cyprus’a. Bünyesindeki güzellik merkezini ve spa olanaklarından faydalanacak ve bu alanlardan yeniden doğmuş gibi ayrılacaksınız. Bütün bunların yanında minikleri de unutmamış tesis. Çocuk havuzu hizmeti de sunulmuş. Ziyaretçilerine ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren başka eşsiz otel Concorde Luxury Resort & Convention & Spa. 569 odası, 10 tane açık ve kapalı havuzu aynı zamanda spa merkeziyle rüyalarınızın tatilini yaşatıyor. Birbirinden ünlü sanatçıyı sahnesinde ağırlayan otel hakikaten ayrıcalıklarla dolu! Bununla birlikte leziz yiyeceklere ve büfelere sahip olup, A La Carte restoran ve çocuk büfesi hizmetiyle özel olduğunuzu her an sizlere hissettirecek. Salamis Bay Conti Resort Hotel de ultra her şey dahil konseptiyle hizmet veren oteller arasında. Yemyeşil doğanın içinde bulunan tesis Kıbrıs otelleri içinde harika kumsala sahip olanlar arasında. Denizin, güneşin ve kumların tadını çıkaracak, ister balayı ister yılbaşı için gelin her açıdan gönül rahatlığıyla ayrılacağınız bir otel olacak burası.

İlandır