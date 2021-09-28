Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından olan Digital Athletics, Ülkü Cansu ” Cynseu” Gültekin’i yayıncı olarak bünyesine kattı. Organizasyon, yeni yayıncısını resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine duyurdu.

Twitch platformunda yayıncılık yapan 21 yaşındaki başarılı yayıncı, yayınlarında genellikle VALORANT, Just Chatting ve PUBG oyunlarına ağırlık veriyor. Ülkü Cansu Gültekin için yapılan paylaşımlarda şu sözlere yer verildi:

"Ekibimizin yeni üyesi, Twitch’in tatlı simalarından Ülkü Cansu ” Cynseu” Gültekin aramıza yayıncı olarak dahil oldu. Ailemize hoş geldin! Hep birlikte, uzun soluklu ve keyifli yayınlar dileğiyle."

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