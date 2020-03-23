Ülker Arena karantinada

Koronavirüs haberleri ile sarsılan Fenerbahçe Beko’da, durum kontrol altında. Önceki gün yapılan testler sonucu sadece 2 oyuncuda virüse rastlanırken, diğerlerinin sonucu negatif çıktı.

Ancak teknik ve idari kadroda da 4 kişide de virüs saptanması, tedbirleri daha da arttırdı. Ülker Arena, 14 gün dezenfekte edilirken, 14 gün boyunca salona giriş çıkışlar yasaklandı.

Salon karantinaya alınırken, sadece bir iki güvenlik görevlisi Ülker Arena’da bulunacak. Fenerbahçe Basketbol Şubesi de eve taşınırken, işlerini evden hallediyorlar. Oyuncular da bireysel olarak idman yapıp hazır kalmaya çalışıyorlar.