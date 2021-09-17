UEFA Ülke Sıralaması'nda şiddetle puana ihtiyacımız olduğu 2021-22 sezonunda geceyi yenilgisiz kapattık. Beşiktaş 'ın puan alamadığı haftada önce Galatasaray , Lazio'yu yenerek ülkemize 400 puan kazandırdı. Ardından Fenerbahçe , Frankfurt'la 1-1 berabere kalarak İstanbul'a 200 puanla döndü. Türkiye, sıralamada 23.700 puana çıktı. Ancak hemen altımızdaki Çekler, dün akşam 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 1.000 puan alarak toplamda 24.000'le 17.'liği elimizden kaptı, bizi ise 18. sıraya gönderdi.