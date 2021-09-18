UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda bu sezon Türkiye için çok kritik. Trabzonspor ve Sivasspor'un Konferans Ligi'ne kalamaması sonrası Avrupa'da 3 takımımız kaldı; Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ... 2021-22 dönemini ilk 15 içinde tamamlayamazsak (2 sezon sonrasını etkilediği için), 2023- 24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 takım gidecek. Devler Ligi'nde tek temsilcimiz (1. ön elemeden başlayacak) olacak ve Avrupa Ligi'nde ise hiçbir takımla temsil edilmeyeceğiz. Diğer 3 temsilcimiz, Konferans Ligi'ne 2. ön elemeden start verecek. Bu hafta Beşiktaş, Dortmund'a kaybetti, Galatasaray'ın Lazio karşısındaki 1-0'lık zaferi bize altın değerinde 400 puan kazandırdı. Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanında galibiyeti kaçırdı ve 1-1'lik beraberlikle ülkemize 200 puanlık katkı yaptı.

Çekler de bizi geçti...

Çekya takımlarının önceki günkü iyi performansı sonrası, onlar da 24.000 puanla önümüze geçtiler. Biz ise 23.700 puana çıkmamıza rağmen yine 18. sıraya geriledik. Üst sıraları zorlamaya çalışırken, altımızdakiler de peşimizde.

An itibarıyla bu sezon topladığımız 3.300'lük ülke puanına en çok katkı yapan takım, 1.000'le Sarı-Kırmızılılar. Aslan'ı, Devler Ligi'ne direkt grup aşamasından katıldığı için 800 bonus puanı alan Beşiktaş, 700'le Sivas, 600'le Fenerbahçe ve 200'le de Trabzonspor takip ediyor.

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