Uli Hoeness: Yeni bir futbol dünyası olacak

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, corona virüs etkisiyle artan futboldaki krizin büyük değişimlere neden olacağını belirtti.

Alman futbol dergisi Kicker'e konuşan Hoeness, yaşananın futbol dünyası adına da anlık bir tehlike olmadığını ve büyük bir revizyon yaratabileceğini belirtti.

Alman futbol adamı, "Süreci tahmin etmek güç ama yakın gelecekte 100 milyon euro ve üzerinde transferler olacağını düşünmüyorum. Bonservis bedelleri keskin şekilde düşecek. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde de miktarlar eski seviyelere dönemeyecek. Muhtemelen yeni bir futbol dünyası olacak" ifadelerini kullandı.



