ULEB Avrupa Kupası’nda yeni sezon başlıyor

Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2020-21 sezonu yarın başlayacak. Turnuvada yer alan Türk takımlarından Bahçeşehir Koleji, A Grubu, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu’nda mücadele edecek.

28 Eylül 2020, Pazartesi 11:54 Son Güncelleme:
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ULEB Avrupa Kupası’nda yeni sezon başlıyor

Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2020-21 sezonu yarın başlayacak. Avrupa Basketbol Ligleri Birliği’nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonun normal sezonu, 29 Eylül-16 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Turnuvada yer alan Türk takımlarından Bahçeşehir Koleji, A Grubu, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu’nda mücadele edecek. Altışarlı 4 grupta yapılacak 10’ar maç sonunda ilk 4’e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak. Dörderli 4 gruptaki 6’şar karşılaşmanın ardından ilk 2’de yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final, yarı final ve final eşleşmeleri, 3 maç kazanan takımın galip olacağı seriler halinde yapılacak.

ULEB Avrupa Kupası’na katılan Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle:

Yarın:

20.00 Frutti Extra Bursaspor - Dolomiti Energia (İtalya)

30 Eylül Çarşamba:

19.00 Bahçeşehir Koleji - JL Bourg (Fransa)

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